عودة آيا صوفيا كمسجد ازعج البابا واليونان والسيسي ومشايخ الثورة المضادة , لماذا يا ترى ! - هاله ابوليل

2020/07/14 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاله_ابوليل زيارة المتحف قبل سنوات ذهبت مع قريبة لي تقطن في كندا مع ابنتها ذات 18 عشر ربيعا الى اسطنبول لمدة ثمانية ايام كنا نتجول في العاصمة اسطنبول وزرنا بورصة وجزر الاميرات ,وكل يوم احثهم لزيارة المتاحف وهم يمتنعون عن زيارة آيا صوفيا و قصر توبكابي و متحف توب كاب وغيرها بسبب تكلفة التذاكر فقد قال لنا الدليل السياحي ان زيارتهم قد تكلفك فوق 100 دولار, وهو مبلغ يفضلون صرفه على حفلة شواء سمك كما كانوا ......





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