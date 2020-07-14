2020/07/14 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منال_شوقي يعتقد المسلمون على اختلاف مذاهبهم وعلى مر العصور في أن الأنبياء كانوا مؤيدين بالمعجزات وأن معجزة محمد كانت القرآن.فالقرآن ببلاغته التي لا تضاهيها بلاغة – كما يعتقد المسلمون – كان تحدياً تعجيزياً من الله للعرب عامةً ولقريش خاصةً وهم أهل البلاغة واللغة، وبكلمات أخري: أتاح القرآن لمحمد أن يبيع المياه في حارة الساقيين بأن يستعرض أمامهم مهارات الله اللغوية وهم البلغاء والخطباء المفوهين والشعراء الذ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معجزة القرآن - منال شوقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معجزة القرآن - منال شوقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).