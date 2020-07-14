تجربة خاطئة أم خطوة صحيحة؟ - عبدالحميد برتو

2020/07/14 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو تعودت على التعامل مع الرسائل التي تصلني حول أي موضوع أتناوله بأعلى درجات الإحترام والإهتمام.



ولم أتخلف أو أتجاهل أية رسالة على الإطلاق.



بغض النظر عن الإتفاق أو الإختلاف، الكلي منه أو الجزئي.



وصلتني رسالتين من صديقين عزيزين، ولكن لم تنشر في الموقع.



ولا أعلم حتى اللحظة شيئاً عن السبب، ربما لعبت التقنيات الرقيمية دوراً في ذلك.الأولى حسب تاريخ إرسالها من الأستاذ عبد الحسين سلمان والثانية من ال ......





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