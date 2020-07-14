ماكينزي: نتفق مع توجهات الحكومة العراقية فيما يتعلق بالميليشيات

2020/07/14 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، إن السلطات العراقية ترحب بالتواجد الأميركي.

وأوضح ماكينزي في تصريح، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يفعل كافة الأمور بشكل صحيح، مبينا أن الولايات المتحدة تتفق مع توجهات الحكومة العراقية فيما يتعلق بالميليشيات.

وشدد على أن الحكومة العراقية ملتزمة بتأمين القوات الأميركية، مشيدا في الوقت نفسه بالانخراط في “الحوار الاستراتيجي” بين بغداد وواشنطن.

وحول الدعوات العراقية المطالبة برحيل القوات الأمريكية بشكل خاص والأجنبية بشكل عام، قال ماكينزي، إن هناك مشاورات مع الحكومة العراقية حول التواجد الأميركي.

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