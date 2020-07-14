الكاظمي: الاعتماد على النفط تجربة فاشلة وجادون بمحاربة الفساد

2020/07/14 | 20:51 - المصدر: قناة التغيير

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تحدث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن خطواته ضد الفساد والفاسدين خلال الفترة المقبلة

الكاظمي اعتبر في تصريح الاعتماد على النفط تجربة فاشلة، مبينا أن قلة الأموال بسبب سوء الإدارة والاعتماد المطلق على سياسة النفط.

وأشار الى أن لحكومته خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط، مجددا تأكيده على جديته بمحاربة الفاسدين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن المستثمر الجاد سيلاقي الدعم والحماية من الحكومة.

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