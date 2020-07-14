الكاظمي يصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع

2020/07/14 | 20:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع.

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