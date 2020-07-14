2020/07/14 | 20:54 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعو وزارة صحة كوردستان بشكل متكرر المواطنين للالتزام بالاجراءات الصحية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تسجل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تسجل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).