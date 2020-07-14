نقل 316 مسافر من حاملي الاقامة لقطاعي بيروت والقاهرة

2020/07/14 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسيير رحلتين استثنائيتين مباشرتين الى قطاعي بيروت والقاهرة عبر رحلتين مجدولتين نفذتها طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.وبين مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم ان "الرحلتين خصصت لنقل (315) مسافر من الحاصلين على الاقامة من السلطات اللبنانية والمصرية وبواقع (158) مسافر لقطاع بيروت و(158) مسافر لقطاع القاهرة".وتابع عبد المنعم ان "الشركة تحرص في تنفيذ هذا النوع من الرحلات على استحصال الموافقات الرسمية من الجهات العليا قبل تسيرها فضلاً عن الالتزام بتوصيات وزارة الصحة وتعليمات البلدان التي يقصدها الناقل المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وكذلك تعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات".

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