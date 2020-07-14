2020/07/14 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادسمت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم خلال اجتماعاتها الدورية عبر الدائرة الالكترونية، الحكم الدولي السابق صبحي رحيم رئيساً للجنة الصالات.وقال رئيس التطبيعية اياد بنيان في بيان، إن "الاجتماع أثمر عن تسمية الحكم الدولي السابق صبحي رحيم رئيساً للجنة الصالات، والدكتور محمد غني الجبوري نائباً ".وأضاف ان"الهيئة التطبيعية مستمرة بالاجتماعات الدورية عبر الدائرة الألكترونية، وسوف تكون هناك ورش عمل قادمة ومباشرة مع ممثلي الأندية والاتحادات الفرعية والروابط والأكاديميين والمعنيين بالشأن الرياضي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يسمي الحكم الدولي السابق صبحي رحيم رئيساً للجنة الصالات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يسمي الحكم الدولي السابق صبحي رحيم رئيساً للجنة الصالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).