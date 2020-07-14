ملثمون يعتدون على مدرب فريق برتغالي في ظروف غامضة

2020/07/14 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -متابعة

قام عدد من الأشخاص الملثمين، اليوم الثلاثاء،(14 تموز 2020)، بالاعتداء على كارلوس كارفاليال، المدي...





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