الكاظمي يصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع‬⁩

2020/07/14 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، امراً ديوانياً يقضي بترقية ضباط وزارة الدفاع.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "رئيس الوزراء أصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع من مستحقي الترقية لجدول تموز 2020".

وأعلن رسول، امس الاثنين، أن الكاظمي اصدر أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة المنافذ الحدودية من مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020.

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