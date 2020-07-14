امر ديواني بترقية عبد الامير يار الله وعبد الوهاب الساعدي إلى رتبة فريق اول ركن

2020/07/14 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، 14 تموز، 2020، امراً ديوانياً بترقية رئيس اركان الجيش، عبد الامير يار الله ، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، عبد الوهاب الساعدي إلى رتبة فريق اول ركن.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، إن "الكاظمي اصدر امراً ديوانياً بترقية الفريق الركن عبد الامير يار الله والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى رتبة فريق اول ركن".

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، امراً ديوانياً يقضي بترقية ضباط وزارة الدفاع.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "رئيس الوزراء أصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع من مستحقي الترقية لجدول تموز 2020".

وأعلن رسول، امس الاثنين، أن الكاظمي اصدر أوامر ديوانية بترقية ضباط وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الارهاب وهيأة المنافذ الحدودية من مستحقي الترقية في جدول 14 تموز لسنة 2020.

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