النقل تكشف عدد المسافرين لرحلاتها الاستثنائية الى بيروت والقاهرة

2020/07/14 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت وزارة النقل العراقية ، الثلاثاء ،عن تسيير رحلتين استثنائيتين مباشرتين الى قطاعي بيروت والقاهرة عبر رحلتين مجدولتين نفذتها طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية .وبين مدير عام الشركة مناف عبد المنعم، في بيان تلقته /المعلومة/، ان الرحلتين خصصت لنقل (315) مسافر من الحاصلين على الاقامة من السلطات اللبنانية والمصرية وبواقع (158) […]

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