2020/07/14 | 21:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: ‏قالت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يتم تسويق شبكات انترنيت الجيل السادس 6G في وقت مبكر من عام 2028.‏وقال سونجهيون تشوي رئيس مركز أبحاث الاتصالات المتقدمة التابع لسامسونج للأبحاث وهي ذراع البحث في الشركة الكورية الجنوبية: “بالرغم من كون تسويق 5G ما يزال في مراحله الأولية، إلا أنه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامسونج تبهر العالم،، تفاصيل الاستعداد لشبكات الجيل السادس 6G) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سامسونج تبهر العالم،، تفاصيل الاستعداد لشبكات الجيل السادس 6G) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).