الموجة الثانية من كورونا تفاجىء العالم وتربك منظمة الصحة،، هل تستمر مجازفة العودة التدريجية أم ننتظر العلاج واللقاح؟

2020/07/14 | 21:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم لن يستعيد “ما كان عليه من وضع طبيعي في المستقبل المنظور”، وذلك في تصريحات مفاجئة جديدة تعبر عن القلق والخوف والإرباك من فيروس كورونا المستجد.واتهمت المنظمة الحكومات بأنها اتخذت قرارات غير صائبة أدت إلى انتشار الفيروس مرة أخرى، مع العلم بأن “الصحة العالمية” نفسها متهمة […]

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