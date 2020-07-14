طفرة مفاجئة لمؤشر الشفاء.. هل تتعّمد السلطات

2020/07/14 | 21:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على نحو مفاجئ بدأ العراق يسجل ارتفاعًا متسارعًا في معدل حالات الشفاء، دون أن تعلن وزارة الصحة تغييرًا في بروتوكول العلاج، أو تحدد أسباب التطور الإيجابي.سجل العراق ارتفاعًا مطردًا لمؤشر حالات الشفاء ليسجل فارق 10% من مجموع الإصابات خلال 3 أيام فقط

الوزارة اتبعت استراتيجية جديدة كما يبدو بالتركيز على حالات الشفاء، عبر حملة تصريحات للمسؤولين فيها، فضلاً عن تغيير آلية إعلان الموقف الوبائي، بدءًا بتقديم مؤشر حالات الشفاء على أعداد الإصابات الجديدة، ثم استباق إعلان الموقف الوبائي بنشر معدل حالات الشفاء خلال 24 ساعة.

وأعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الثلاثاء 14 تموز/يوليو، تحقيق أعلى نسبة شفاء في العراق للمصابين بفيروس كورونا.

وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "العراق يحقق اليوم أعلى نسبة شفاء وهي 67% من مجموع المصابين الكلي"، في حين لم تتجاوز النسبة 57% قبل 3 أيام فقط.

وشدد الوزير، على ضرورة "التزام المواطنين ومساعدتهم للجهات الحكومية من الناحية الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا"، دون أن يتحدث عن أسباب الارتفاع المفجئ.

وتُقرأ خطوات وزارة الصحة، التي واجهت انتقادات حادة مؤخرًا، إثر ارتفاع حصيلة الضحايا وتسجيل حالات وفاة بين شخصيات شهيرة من فنانين ورياضيين وسياسيين، في مسارين ربما، أحدهما لفت النظر إلى حالات الشفاء المتصاعدة قبل الإعلان عن العلاج المستخدم مؤخرًا، أو التركيز على إحصائيات الشفاء لتخفيف الضغط عنها والتغطية على عجز النظام الصحي عن استعياب موجة الجائحة الفتاكة، والفشل في قطع سلسلة تفشي الفيروس القاتل.

وسجل العراق على مدى 3 أيام متتالية، ارتفاعًا مُطَّرِدًا بفارق وصل إلى أكثر من ألف حالة يوميًا، حيث استهلت الوزارة موقفها الوبائي ليوم الأحد 12 تموز/يوليو، على غير عادتها، بعدد حالات الشفاء التي بلغت 1645 حالة في 16 محافظة، وتصدرتها الكرخ بتسجيل 213 شخصًا تماثلوا للشفاء.

بعد 24 ساعة أعلنت الوزارة، تسجيل أعلى نسبة شفاء في دائرة صحة الرصافة ليوم واحد منذ بدء ظهور الوباء، بتسجيل 518 حالة، وجاء هذا الإعلان قبل الكشف عن الموقف، الذي تضمن أعلى نسبة شفاء في العراق منذ ظهور الوباء وبرقم قياسي بلغ 2274 معظمها في الرصافة.

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وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، تحطيم رقم قياسي جديد بعدد حالات الشفاء، حيث سجلت 3784 حالة شفاء، أي بفارق يفوق 1500 حالة، وهو ما يعزز فرضية تشير إلى أن الارتفاع ليس محض صدفة، وأن هناك استراتيجية وبروتوكول جديد يقف وراءه.

وبالعودة إلى تصريحات الأخيرة من وزارة الصحة وعدد من المسؤولين، حول آخر المستجدات بشأن البروتوكولات العلاجية المتبعة، فإن الأنظار تتجه نحو العلاج الروسي "أفيفافير" والأمريكي "ريمديسيفير"

وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي في تصريح سابق، إن "وزارة الصحة تستخدم بروتوكولات علاجية، ولوائح معتمدة من منظمة الصحة العالمية، منها علاج بلازما النقاهة الفعال"، مبينًا أن "أهم جانب يتم التركيز عليه، هو الحالة النفسية للمصاب، إذ تتحكم بالمناعة بشكل طردي".

يشير توجه وزارة الصحة ربما إلى محاولة لحرف الأنظار عن الفشل في السيطرة على الجائحة وعجز النظام الصحي

وأوضح، أن "العلاج الذي اعتمدت عليه أغلب الدول هو الروسي والمسمى (أفيفافير) الذي استخدم كعلاج وساهم في تسريع شفاء مرضاهم وحقق نجاحًا كبيرًا، إذ تمكن خبراء الصحة من تصنيعه في إحدى الشركات الخاصة واستخدامه في البروتوكولات العلاجية للمرضى، كما تمت إضافة العلاج الأمريكي (ريمديسيفير) تجريبيًا ريثما يتم اكتشاف علاج خاص بالفيروس".

وفي وقت سابق، وتحديدًا يوم الأحد 12 تموز/يوليو، توقع عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، غايب العميري، انخفاض عدد الوفيات بفيروس كورونا، وارتفاع حالات الشفاء من المصابين بالفيروس.

وقال العميري في تصريح رصده "ألترا عراق"، إن "التفاؤل يعزى إلى استخدام علاجي أفيفافير ريمديسيفير، اللذان أدخلتهما وزارة الصحة لبروتوكولها العلاجي".

لكنه أشار بالمقابل، إلى عدم إمكانية توجه مؤشر الجائحة في البلاد، لعدم وجود ثوابت راسخة تتعلق بطبيعة الفيروس، مؤكدًا أن "السيطرة على الأزمة مرهون بوعي المواطنين"، مايعزز فرضية توجه العراق نحو صب الاهتمام على رفع حالات الشفاء وسط العجز عن إيقاف أو تقليل الإصابات.

ولم يتسن لـ"ألترا عراق" الحصول على تعليق من وزارة الصحة بهذا الشأن، وما إذا كان البروتوكول المعلن والذي يشترك فيه العلاجان "الروسي والأمريكي" وراء ارتفاع حالات الشفاء بشكل كبير.

بيانات مفزعة!

وانتقد صحافيون "تحّين" أي انخفاض طارئ وآني في عداد الإصابات أو ارتفاع حالات الشفاء لـ "الاحتفال" بإعلان الإنتصار على كورونا، مشيرين إلى أن "الحقيقة غير القابلة للتأويل هي أن الميل العام لبيانات الإصابة المكتشفة والوفيات يتجه نحو تصاعد مخيف.

واعتمدت تلك الانتقادات على بيانات لموقع "worldhealth.org" الإلكتروني المختص بجمع البيانات الرسمية للإصابة والوفيات التي تصدرها الحكومات في العالم لينتج نماذج إحصائية قادرة على التنبؤ بسيناريوهات مختلفة عن آثار الجائحة في كل بلد لأربعة أشهر قادمة، فيساعد بذلك السلطات الصحية في تلك البلدان على اختيار استراتيجيات ملائمة لمكافحة الكورونا حسب أوضاعها الخاصة.

حول العراق، يشير الموقع إلى سيناريوهين، الأول كارثي، ويتمثل في بقاء الحال على ما هو عليه في البلاد، حيث تتوقع البيانات أن يصل معدل عدد المتوفين من جراء الإصابة بكورونا في العراق بحلول الأول من تشرين الثاني/نوفمبر إلى ما يقارب الـ 16 ألف إنسان (الحد الأدنى للوفيات المتوقعة يقارب الـ 10 آلاف إنسان والحد الأعلى يقارب الـ 24 ألف و300 إنسان).

كما يتوقع وفق ذات السيناريو، أن يرتفع المعدل اليومي للإصابات المكتشفة ليصل بحلول نفس الموعد إلى ما يقارب الـ 181 ألف شخص في اليوم (مع حد أدنى متوقع للإصابات اليومية المكتشفة يقارب الـ 83 ألف شخص وحد أعلى يقارب الـ 359 ألف و500 شخص في اليوم!).

أما السيناريو الثاني، فيفترض أن تتظافر جهود السلطات الصحية والإدارية مع الوعي الفردي للمواطنين العراقيين بفرض شيء واحد على الجميع، وهو ارتداء الكمامات، وهو الإجراء الأقل تضييقًا للحريات الفردية من كل الخيارات الأخرى المتاحة.

تشير البيانات المستندة إلى الإحصائيات الرسمية إلى أن العراق قد يشهد "كارثة" تتمثل بوفاة 16 ألف شخص بحلول تشرين الثاني

وحسب هذا السيناريو، فإن المعدل التراكمي للوفيات من جراء الإصابة بالكورونا سوف ينخفض إلى ما يقارب الـ 7 آلاف شخص فقط، أي أقل من نصف الوفيات في السيناريو الأول.



(الحد الأدنى لمعدل الوفيات المتوقعة حسب هذا السيناريو هو 5 آلاف و 600 شخص والحد الأعلى هو 9 آلاف شخص).

أما الإصابات اليومية المتوقع اكتشافها في حال الفرض الناجح لارتداء الكمامات على الجميع، فستكون، بحلول الأول من تشرين الثاني حوالي 16 ألف و 350 مصابًا مكتشفًا يوميًا (مع حد أدنى متوقع يقارب الألف و500، وحد أعلى يقارب 46 ألف شخص).



وهو أقل بـ 11 مرة من السيناريو الأول.

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