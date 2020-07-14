الرياضة النيابية تدعو الى تجنيب كرة القدم الدخول في دعاوى قضائية

2020/07/14 | 21:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، اليوم الثلاثاء، الى الالتزام بالقوانين المحلية النافذة التي لها الید العليا على الانظمة الداخلية من أجل تجنيب كرة القدم الدخول في دعاوى قضائية ومشاكل قانونية ستعرقل عمل الهيئات الادارية للأتحاد القادم.وقالت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تتابع لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عن كثب الحراك المستمر …

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