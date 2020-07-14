نائب مستقل يكشف عن تحركات لـ “الكاظمي” لتشكيل كتلة سياسية وخوض الانتخابات المقبلة

2020/07/14 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب باسم خشان، الثلاثاء، بان الكاظمي سيشكل كتلة سياسية لخوض الانتخابات القادمة.وقال خشان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتمد على مجموعة مستشاريين يحاولون خلق راي حياله كونه يعتمد بصورته بشكل مباشر وليس معني بمضمون ما مطلوب منه من انجازات كانت وراء تقليده المنصب من قبل القوى السياسية لمواجهة […]

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