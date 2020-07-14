حريق كبير يلتهم مزروعات قرب كركوك

2020/07/14 | 21:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم مجهولون، مساء الإثنين، على حرق اراضٍ زراعية في محافظة كركوك.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن حريقاً التهم مزروعات في قرية علي سراي التي يسكنها اغلبية من الكورد الكاكائية في قضاء داقوق.

وأضاف أن المساحة المحروقة تقدر باكثر من ١٠٠ دونم، ومازال الحريق مستمراً.

وتعرضت مئات المزارع في محافظات عراقية عدة إلى حرائق كبيرة على نحو متزامن، توجهت الإتهامات إلى تنظيم داعش لضرب الاقتصاد الوطني ومنع تحقيق الاكتفاء الذاتي.

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