ترقية الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الى رتبة لواء

2020/07/14 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، امرا ديوانيا بترقية الناطق باسم العميد يحيى رسول الى رتبة لواء.

وقال مصدر مطلع، ان "الكاظمي اصدر امرا ديوانيا بترقية العميد يحيى رسول الى رتبة لواء".

وكان الكاظمي اصدر في وقت سابق، امراً ديوانياً يقضي بترقية ضباط وزارة الدفاع.

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، امراً ديوانياً يقضي بترقية ضباط وزارة الدفاع.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"

بغداد اليوم- بغداد

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