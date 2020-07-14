النقل تعلن نقل 316 مسافراً من حاملي الاقامة إلى بيروت والقاهرة

2020/07/14 | 21:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة النقل العراقية، الثلاثاء، تسيير رحلتين استثنائيتين مباشرتين الى قطاعي بيروت والقاهرة لنقل 316 مسافراً من حاملي الاقامة، عبر رحلتين مجدولتين نفذتها طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.وقال مدير عام الشركة، مناف عبدالمنعم، في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، ان "الرحلتين خصصت لنقل (316) مسافراً من الحاصلين على الاقامة من السلطات اللبنانية والمصرية وبواقع (158) مسافرا لقطاع بيروت و(158) مسافرا لقطاع القاهرة".وأضاف عبدالمنعم، ان "الشركة تحرص في تنفيذ هذا النوع من الرحلات على استحصال الموافقات الرسمية من الجهات العليا قبل تسيرها فضلاً عن الالتزام بتوصيات وزارة الصحة وتعليمات البلدان التي يقصدها الناقل المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وكذلك تعفير الطائرات قبل وبعد تنفيذ الرحلات".

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