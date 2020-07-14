النزاهة تضبط أدوية وعلاجات سرطانية منتهية الصلاحية في مخازن صحة البصرة

2020/07/14 | 21:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _البصرة كشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة الاتِّحاديَّة في محافظة البصرة ، اليوم الثلاثاء ، عن ضبطها كميَّاتٍ كبيرةً من الأدوية المُتنوِّعة، منها: علاجات للأمراض السرطانيَّة منتهية الصلاحية في أحد مخازن الأدوية بمحافظة البصرة.المديريَّة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن ملاكاتها من ضبط كميَّاتٍ كبيرةٍ من الأدوية والعلاجات السرطانيَّة منتهية الصلاحية منذ عام 2017 وما دون، في مخزن رقم (8) التابع للشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة - مخزن تسويق البصرة.وأوضحت المديريَّة أنَّ قيمة الأدوية المضبوطة قاربت مليار دينارٍ ونصف المليار، وهي عبارةٌ عن أنبولاتٍ ومضادَّاتٍ حيويَّةٍ وأقراصٍ وشرابٍ، مُنوِّهةً بتنظيمها محضر ضبطٍ أصولياً بالموادِّ المضبوطة، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقيَّة على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة.وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني والعشرين من الشهر الماضي عن ضبط أدويةً مُختلفة ومواد غذائية منتهية الصلاحية في ميناء أم قصر الشمالي.

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