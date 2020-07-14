2020/07/14 | 21:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعدت النائبة السابقة سروة عبد الواحد، الثلاثاء، مناسبة 14 تموز يوما دمويا ومؤسسا لثقافة السحل والتنكيل.وذكرت عبد الواحد في تغريدة، ان "يوم ١٤ تموز لا يصلح ان يكون يوما وطنيا ولا عيدا يحتفل به العراقيين كافة ..العيد الوطني بحاجة الى اجماع بشرط الا يكون يوما دمويا ومؤسسا لثقافة السحل والتنكيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الواحد :14 تموز لا يصلح ان يكون يوما وطنيا ولا عيدا يحتفل به) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الواحد :14 تموز لا يصلح ان يكون يوما وطنيا ولا عيدا يحتفل به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).