الصين تفرض عقوبات على شركة أمريكية

2020/07/14 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الصين، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، التي شاركت في خطة بيع الأسلحة الأخيرة لتايوان، معتبرة هذا الإجراء “خطوة ضرورية لحماية مصالح الأمن الوطني.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي، إن “الصين تعارض بشدة بيع أسلحة أمريكية إلى تايوان”.وأضاف “نحث الولايات المتحدة على الالتزام …

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