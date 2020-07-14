تطور دراماتيكي في قضية عضو برلمان كوردستان سوران عمر

2020/07/14 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو برلمان كوردستان عن حزب الجماعة الإسلامية سوران عمر، اليوم الثلاثاء، عن قراره بتقديم الاستقالة من عضويته في البرلمان، وذلك بعد يومين من صدور مذكرة اعتقال بحقه.

يذكر ان برلمان كوردستان اصدر في 7 ايار الماضي قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن البرلماني سوران عمر، بعد أن تم تبليغه مرتين للمثول امام المحكمة إلا أنه رفض، لذلك قررت المحكمة امرا بالقاء القبض عليه.

ويعود أصل الخلاف، بعد أن صوت برلمان كوردستان،في مطلع شهر آيار الماضي على رفع الحصانة عن عمر، بعد أن اتهم الأخير رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بامتلاكه مصرفا وشركة، ولكن المكتب الاعلامي للاخير طالبه بتقديم الادلة على مزاعمه او تحمل المسؤولية القانونية لقيامه بتضليل الرأي العام.

وبهذا الخصوص، قال القيادي في حزب الجماعة الاسلامية عمر کولبي في حديث لوكالة شفق نيوز، انه بعد ما سُحبت الحصانة من سوران عمر عضو في البرلمان في 7 أيار وإصدار قرار القبض علیە من قبل محكمة اربیل في 12 تموز، قرر أن یقدم استقالتە کضو برلماني.

واستفسرت وكالة شفق نيوز من سوران عمر، فأكد الخبر وقال إنه سيعلن غدا الأربعاء استقالته من عضوية برلمان كوردستان بشكل رسمي.

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