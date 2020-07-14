الخطابي: الكاظمي وجه بإلغاء المشاريع الاستثمارية المتلكئة ودعم المشاريع الخدمية

2020/07/14 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإلغاء المشاريع الاستثمارية المتلكئة في كربلاء، فيما وعد بدعم المشاريع الخدمية.

محافظ كربلاء نصيف الخطابي، أكد إن زيارة رئيس الوزراء خطوة مهمة للاطلاع على المشاريع المنجزة والمتلكئة والتي تحتاج دعما لإنجازها،وأضاف، أن الكاظمي اطلع على مشاريع العتبات المقدسة وعلى آلية الشراكة بالعمل بين الحكومة المحلية والعتبات وعلى آلية تفعيل القطاع الخاص.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وعد بدعم مشاريع المحافظة، وإعطاء صلاحيات مهمة لإدارة المحافظة.

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