وزير الصحة: نسبة الشفاء من المصابين بكرونا في العراق وصلت الى 67% من مجموع الإصابات الكلي

2020/07/14 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، تحقيق أعلى نسبة شفاء في العراق للمصابين بفيروس كورونا.

التميمي أكد في تصريح، أن العراق وصل الى نسبة شفاء بلغت سبعة وستين بالمئة من مجموع المصابين الكلي، مشددا على ضرورة التزام المواطنين ومساعدتهم للجهات الحكومية من الناحية الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.

وأضاف، أن مناطق في العاصمة بغداد ستشهد افتتاح عدد من المستشفيات كجزء من توجه الحكومة واهتمام رئيس الوزراء بالنهوض بالقطاع الصحي.

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