2020/07/14 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، انه "تم صرف رواتب شبكة الحماية الاجتماعية للرجال والنساء”، مشيرا الى، انه “بإمكان المشمولين بالراتب استلامه في اي مكان يتواجدون فيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).