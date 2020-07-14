الاتحاد الأوروبي يقرر رفع صربيا والجبل الأسود من قائمة الدول الآمنة من كورونا

2020/07/14 | 22:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إنه من المقرر أن يرفع الاتحاد صربيا والجبل الأسود من قائمة الدول الآمنة التي يسمح بالسفر غير الضروري منها.وأفاد المسؤولون بأنه من المقرر رفع الدولتين الواقعتين في منطقة البلقان نظرا لارتفاع عدد حالات الإصابة فيهما، كما أن لوكسمبورغ وقبرص أيدتا ضم الإمارات للقائمة استنادا لبيانات قدمتها قبرص، […]

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