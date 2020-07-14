2020/07/14 | 22:33 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الصناعة للمربد: معدل تجهيزنا الأوكسجين ليوم واحد يصل نحو 4 آلاف اسطوانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 22:33.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصناعة للمربد: معدل تجهيزنا الأوكسجين ليوم واحد يصل نحو 4 آلاف اسطوانة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصناعة للمربد: معدل تجهيزنا الأوكسجين ليوم واحد يصل نحو 4 آلاف اسطوانة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصناعة للمربد: معدل تجهيزنا الأوكسجين ليوم واحد يصل نحو 4 آلاف اسطوانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).