2020/07/14 | 22:33 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصناعة للمربد: معدل تجهيزنا الأوكسجين ليوم واحد يصل نحو 4 آلاف اسطوانة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 22:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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