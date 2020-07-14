الأمن النيابية : المنافذ تحت سيطرة الأحزاب والمافيات ووارداتها 10 مليار دولار سنويا

2020/07/14 | 22:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن سيطرة احزاب ومافيات كبيرة على المنافذ الحدودية والتي تبلغ مواردها سنويا اكثر من 10 مليارات دولار.وقال عضو لجنة الامن النيابية عباس سروط، ان “المنافذ الحدودية خاضعة لسيطرة الاحزاب والمافيات خارج سلطة الدولة منذ 2003 وبعضها تحت سلطة العشائر”.واضاف ان “موارد المنافذ سنويا تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار في وقت تحاول الدولةالاقتراض نتيجة الازمة المالية”.واوضح سروط انه “في حال وضع اليد على المنافذ وسيطرة الدولة على مواردها ستدر اموال كبيرة وتساهم بحل نصف ازمة الموازنة وعجزها”.

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