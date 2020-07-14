تحديثات كورونا: اعلان المرحلة الثالثة من تجربة اللقاح،، صدمة من توقعات كردستان،، والشتاء المقبل قد يحمل الموجة الثالثة!

2020/07/14 | 22:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت شركة “موديرنا”، اليوم الثلاثاء، إنها تخطط لبدء المرحلة الثالثة من تجربة سريرية للقاحها ضد فيروس كورونا المستجد، في 27 يوليو أو في فترة مقاربة.وقالت الشركة إنها ستجري التجربة في 87 موقعا للدراسة، جميعها في الولايات المتحدة، وسيتم اختبار اللقاح التجريبي في 30 ولاية وواشنطن العاصمة.وتقع حوالي نصف مواقع الدراسة […]

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