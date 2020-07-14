حركة ترقيات الجيش الروتينية تحمل توقيع الكاظمي على أسماء مهمة

2020/07/14 | 22:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصدر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، امراً ديوانياً بترقية ضباط الدفاع مستحقي الترقية.وقال سكرتير الكاظمي وهو الفريق الركن محمد حميد البياتي، في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اصدر امراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع”.وأضاف أن […]

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