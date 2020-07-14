تعرف على مواصفات هواتف OnePlus

2020/07/14 | 22:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تتحضر عملاقة صناعة التقنية الصينية OnePlus لإطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية المتطورة، سيكون من ضمنها هاتف مميز وسماعات لاسلكية.ومن بين أبرز ما ستكشف عنه الشركة سيكون هاتف OnePlus Nord المخصص للعمل مع شبكات 5G، والذي سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار والصدمات بوزن 185 غ، مزود بشاشة Fluid AMOLED بمقاس 6.4 […]

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