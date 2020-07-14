2020/07/14 | 22:43 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تطلق الدفعة الرابعة من رواتب الإعانة الاجتماعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تطلق الدفعة الرابعة من رواتب الإعانة الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تطلق الدفعة الرابعة من رواتب الإعانة الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).