2020/07/14 | 22:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأرقام.. عضو في المالية النيابية يكشف ما صُرف على الكهرباء دون توفرها!! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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