2020/07/14 | 22:43 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يُرقي رئيسا أركان الجيش ومكافحة الإرهاب إلى رتبة فريق أول ركن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/14 | 22:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يُرقي رئيسا أركان الجيش ومكافحة الإرهاب إلى رتبة فريق أول ركن) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يُرقي رئيسا أركان الجيش ومكافحة الإرهاب إلى رتبة فريق أول ركن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).