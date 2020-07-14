صفحة من جرائم التاريخ..خالد ومالك بن نويرة نموذجا - سامح عسكر

2020/07/14 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر في مناقشة مع أحد السلفيين قال معترضا على نقدي لمسلسل خالد بن الوليد في أحد المواقع : أن خالد بن الوليد تزوج امرأة مالك بن نويرة لأنها أرملة غلبانة ومحتاجة زوج، فتطوع مشكورا لنكاحها، وما تذكره أنه كان يطمع بها كذب، وقصة طبخ رأس مالك ضعيفة السندقلت أولا: لو هذا صحيح ما اعترض الصحابة على فعله، وما أنكر عبدالله بن عمر وأبو قتادة الأنصاري فعل خالد، وكتب التراث تشهد بأن الصحابة أدانوا هذا العمل، ......





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