2020/07/14 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_إنفي ليس الهدف من هذا المقال الانخراط في الجدل القائم حول ما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة - فشخصيا، لست مؤهلا، نظريا وعلميا، للخوض في هذا الموضوع، سواء أردت التموقع في صف المدافعين عن الإعجاز أو في صف منتقدي هؤلاء - وإنما القصد، هو، من جهة، التساؤل عما إن كان ما هو إعجازا في مرحلة ما، يظل إعجازا حتى وإن وصل العلم التجريبي إلى كشف حقيقته وكنهه؛ وبمعنى آخر، هل الحقيقة العلمية المشار إليها في الق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنبؤات القرآن والسنة: إعجاز أم عجز؟ - محمد إنفي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنبؤات القرآن والسنة: إعجاز أم عجز؟ - محمد إنفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).