فلسفة النفي العقلاني للراديكالية السياسية - ميثم الجنابي

2020/07/14 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي يواجه العراق تحديات كبرى في كل شيء! وهي عبارة قد لا تفصح عن شيء، لكنها لا تقلل من واقع كون العراق كله مشكلة! وهي ظاهرة غريبة من نوعها في التاريخ المعاصر.



غير أن ذلك لا ينفي إمكانية تحديد الأولويات في مواجهة التحديات الكبرى من بين كومة المشاكل التي يعاني منها.



فمن الناحية الإستراتيجية ليست هناك مهمة كبرى أمام العراق اكبر من بناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي السياسي والمجتمع المدني.



أما تحقيقها ......





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