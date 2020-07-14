مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن عاما

2020/07/14 | 22:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، مشروع قرار لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، عاما كاملا.وجاء في بيان للأمم المتحدة، أن “المجلس اعتمد بالإجماع، في جلسته 8747، القرار 2534 (2020)، بتمديد ولاية بعثة دعم تطبيق اتفاقية مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في […]

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