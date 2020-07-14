قصف تركي يستهدف ناحية كاني ماسي بدهوك

2020/07/14 | 22:57 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يؤدي القصف التركي الى سقوط ضحايا مدنيين واضرار مادية وعملية نزوح للقرويين من المنطقة

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