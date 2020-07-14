طالباني: نستعد لتوقيع اتفاق طويل الامد مع بغداد

2020/07/14 | 23:01 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادبحث قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كردستان مع مجموعة من اعضاء البرلمان البريطاني من اصدقاء الشعب الكردي عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.، فيما اكد طالباني استعداد حكومة الاقليم لتوقيع اتفاقية طويلة الامد مع بغداد.وقال طالباني في منشور له على حسابه في الفيسبوك انه "بحث مع البرلمانيين البريطانيين خطط حكومة الاقليم وعملية الاصلاح في الاقليم"، لافتا الى انه "اكد للبرلمانيين البريطانيين اهمية حل المشكلات العالقة بين اربيل وبغداد، مؤكدا استعداد حكومة الاقليم لتوقيع اتفاق طويل الأمد في اطار الدستور مع الحكومة الاتحادية".هذا وشارك في الاجتماع كل من سفين دزيي مسوؤل دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم وكاروان جمال طاهر ممثل الاقليم في بريطانيا.وتابع طالباني طالبت البرلمان وحكومة المملكة المتحدة بدعم الاقليم في مواجهة فايروس كورونا.

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