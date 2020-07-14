ديالى تسجل 74 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/07/14 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم لن يستعيد "ما كان عليه من وضع طبيعي في المستقبل المنظور"، وذلك في تصريحات مفاجئة جديدة تعبر عن القلق والخوف والإرباك من فيروس كورونا المستجد.

واتهمت المنظمة الحكومات بأنه

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء (14 تموز 2020)، تسجيل 95 حالة وفاة وأكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق إنه "تم فحص (15540)

بغداد اليوم- متابعة

لأول مرة منذ شهر مارس الماضي، لم تسجل بلجيكا، اليوم الثلاثاء، أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وفقا للتقارير، فقد تمكنت بلجيكا، ولأول مرة منذ العاشر من مارس الماضي، من التغلب على

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