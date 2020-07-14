العمل تطلق الدفعة الرابعة من رواتب الإعانة الاجتماعية

2020/07/14 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق الدفعة الرابعة من رواتب الإع...





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