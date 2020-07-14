الداخلية تطيح باثنين من عناصر داعش في الموصل

2020/07/14 | 23:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم داعش في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

وكتب مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية سعد معن الموسوي، تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعته وكالة شفق نيوز، ان شرطة نينوى تمكنت من القاء القبض على داعشي كان يعمل مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند / قاطع الموصل الايمن) وعلى آخر كان يعمل مقاتل فيما يسمى (المعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأضاف أن الداخلية استدلت على مكانهما "بناءً على معلومات استخبارية، وتعاون المواطنين وبعد المتابعة المستمرة".

وسيطر تنظيم داعش على الموصل صيف عام 2014 حتى عام 2017، وكانت أكبر مدينة في قبضة التنظيم على الإطلاق.

ورغم استعادة العراق كامل أراضيه من قبضة التنظيم، إلا أن الأخير لا يزال يمتلك خلايا منتشرة في أرجاء البلاد وتشن هجمات بين فترات متباينة على طريقة حرب العصابات.

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