2020/07/14 | 23:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التطبيعية: أمام الهيئة العامة خمسة ايام لإبداء الملاحظات والمقترحات عليها من تاريخ استلام النسخة العربية لارسالها مع مسودة النظام الداخلي الى فيفا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التطبيعية: أمام الهيئة العامة خمسة ايام لإبداء الملاحظات والمقترحات عليها من تاريخ استلام النسخة العربية لارسالها مع مسودة النظام الداخلي الى فيفا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التطبيعية: أمام الهيئة العامة خمسة ايام لإبداء الملاحظات والمقترحات عليها من تاريخ استلام النسخة العربية لارسالها مع مسودة النظام الداخلي الى فيفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).