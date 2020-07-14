القضاء التونسي فقد عقله - سامي الذيب

2020/07/14 | 23:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب المصدر: https://bit.ly/3ja2LNd فرانس24/أ ف ب-----------------------------------حكمت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الثلاثاء عقوبة السجن ستة أشهر على المدونة آمنة الشرقي (27 عاما) بتهمة "الدعوة والتحريض على الكراهية بين الأديان والأجناس والسكان، وكذلك بغرامة مالية بقيمة ألفي دينار (نحو 650 يورو) عن جريمة النيل من الشعائر ......





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