2020/07/14 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم كوفيد 19 يرصد الواقع المجتمعي في زمن الجائحة عمان – الزمان تحدث فيلم كوفيد 19 الذي أنتج مؤخرا، عن الواقع المجتمعي في زمن كورونا وبقالب أسري مبدع، ينقل تفاصيل المشهد الذي سارت في خضمه تداعيات كورونا خلال الشهور القليلة الماضية، وهو من إخراج وسيناريو وحوار ظاهر الخزاعلة.وشارك في الفيلم الذي ساعد بإخراجه […]

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