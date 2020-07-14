2020/07/14 | 23:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارداشيان في جلسة تصوير بسروالها الداخلي { لوس انجلوس – وكالات – خضعت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لجلسة تصوير بسروالها الداخلي مع توب من ماركة (سكمز)التي تملكها كيم.وأوردت وسائل الإعلام العالمية (ان كيم بدت أطول مما هي عليه في العادة)، معتبرين (أن الزاوية التي تم التقاط الصور منها هي التي جعلتها تبدو كذلك).يذكر […]

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